Стоимость готового жилья в крупнейших городах снизилась на 3%

Рост ключевой ставки повлиял на стоимость ипотеки и привел к охлаждению спроса на рынке вторичного жилья.

За июль 2024 года в 11 городах-миллионниках средняя стоимость готового жилья резко снизилась — более чем на 3%.

К охлаждению спроса на рынке вторичного жилья привел рост ключевой ставки. Продавцы столкнулись с острой конкуренцией за реальных покупателей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на федеральную компанию «Этажи».

«Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в части крупных городов России снизилась более чем на 3% за прошлый месяц, а средний уровень дисконта остался практически неизменным — продавцы готовы делать скидку 5,7% от начальной цены своей недвижимости», — сказал директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Сильнее всего цены на вторичное жилье упали в Санкт-Петербурге (-3,2%), Волгограде (-3,1%), Краснодаре (-2,9%), Новосибирске (-2,8%), Уфе (-2,4%) и Ростове-на-Дону (-2%).

В Москве средняя стоимость квадратного метра готового жилья выросла на 0,3%.