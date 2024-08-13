Уточнена процедура госаккредитации образовательной деятельности

Закон от 08.08.2024 № 312-ФЗ установил, что организации, ведущие образовательную деятельность, имеют право обратиться с заявлением о государственной аккредитации основных профессиональных образовательных программ при наличии у них обучающихся, прошедших промежуточную аттестацию по соответствующим программам за периоды обучения по этим ним следующей продолжительности:

не менее одного года обучения – для образовательных программ, срок получения образования по которым составляет более двух лет ;

не менее половины срока обучения – для программ, срок получения образования по которым два года и менее.

Установлено, что образовательная организация вправе подать заявление на аккредитацию не ранее чем через шесть месяцев после отказа в госаккредитации или лишения ее аккредитации по этим образовательным программам в отношении:

каждого уровня общего образования, к которому относятся заявленные для аккредитации основные общеобразовательные программы;

каждого уровня профессионального образования;

каждого направления подготовки, специальности, профессии либо укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки, либо области образования или вида профессиональной деятельности, к которым относятся заявленные для аккредитации основные профессиональные образовательные программы.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.