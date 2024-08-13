Подписан закон об изменениях по надбавкам к пенсии, стажу, соцвыплатам, детским пособиям и маткапиталу

Владимир Путин подписал закон о надбавке на уход к пенсии инвалидов I группы и граждан достигших 80-летнего возраста, а также о выплате остатка средств маткапитала.

Федеральный закон от 08.08.2024 N 313-ФЗ уточнил положения ФЗ «Об особенностях пенсионного и дополнительного соцобеспечения проживающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей». Теперь периоды прохождения военной службы и иной приравненной к ней по пенсионному обеспечению службы в соответствии с нормативными актами, действовавшими на территориях ДНР, ЛНР и Украины, при исчислении страхового стажа для назначения и пересмотра пенсий приравнены к периодам военной и иной службы, предусмотренной законодательством РФ.

Внесены изменения в федеральные законы «О страховых пенсиях» и «О государственном пенсионном обеспечении в РФ». Выплаты по указам Президента от 26.12.2006 № 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами» и от 26.02.2013 № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы» включены в состав страховой пенсии или пенсии по государственному пенсионному обеспечению в виде надбавки на уход.

Надбавку на уход будут назначать и выплачивать инвалидам I группы, а также престарелым, достигшим 80 лет, в размере 1 200 рублей.

Назначать ее будут без подачи заявления, предъявления документов и сведений — только на основании данных, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.

Надбавку на уход подлежит ежегодной индексации.

Размер надбавки для проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями увеличивается на соответствующий районный коэффициент.

Также предусмотрена возможность получения средств материнского (семейного) капитала, которые остались на счетах граждан, распорядившихся им. Если остаток не превышает 10 000 рублей, он может быть получен в виде единовременной выплаты.

В ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» упростили порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Если оно уже назначено и выплачивается одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), при назначении пособия в связи с рождением последующего ребенка семья будет иметь право на получение пособия на тот же период, на который пособие уже назначено в отношении предыдущего ребенка. И в том же размере.

Подавать заявления, предъявлять дополнительные документы и сведения тоже не придется.

Закон вступит в силу с 1 января 2025 года, за исключением отдельных положений.