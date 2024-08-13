Упрощено получение алкогольных лицензий

Президент подписал федеральный закон, который направлен на оптимизацию процедуры получения лицензий на производство и оборот алкоголя.

Закон от 08.08.2024 № 316-ФЗ внес изменения в ФЗ «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении ее потребления (распития)».

Новшества в том числе:

сократили срок рассмотрения заявлений соискателей лицензий — теперь 20 рабочих дней с возможностью продления не более чем на 10 рабочих дней при необходимости дополнительной экспертизы ;

сократили перечень документов, предоставляемых заявителями для получения лицензий;

дали возможность соискателям лицензий подавать необходимые документы электронно через Госуслуги или с использованием ЕГАИС.

Закон начнет действовать с 1 сентября 2024 года, за исключением отдельных положений.