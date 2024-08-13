Упрощено получение алкогольных лицензий

Закон от 08.08.2024 № 316-ФЗ внес изменения в ФЗ «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении ее потребления (распития)».
Новшества в том числе:
сократили срок рассмотрения заявлений соискателей лицензий — теперь 20 рабочих дней с возможностью продления не более чем на 10 рабочих дней при необходимости дополнительной экспертизы
;
сократили перечень документов, предоставляемых заявителями для получения лицензий;
дали возможность соискателям лицензий подавать необходимые документы электронно через Госуслуги или с использованием ЕГАИС.
Закон начнет действовать с 1 сентября 2024 года, за исключением отдельных положений.
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