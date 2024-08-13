ВТБ поднял размер первоначального взноса по семейной ипотеке до 30,1%

Если клиенты не смогут подтвердить свои доходы и занятость, то первоначальный взнос увеличится до 50,1%.

С 13 августа 2024 года ВТБ увеличил первоначальный взнос по льготной программе «Семейная ипотека» с 20,1% до 30,1%.

Прежний размер первого взноса сохранится только для зарплатных клиентов банка или для тех, кто оформит комбо-ипотеку. Об этом сказано на сайте ВТБ.

Чтобы получить кредит на покупку жилья, клиентам потребуется подтвердить доходы и занятость. Без этих документов первоначальный взнос будет достигать 50,1% от стоимости жилья.

Программу семейной ипотеки продлили до 2030 года. Льготный кредит могут получить семьи с ребенком в возрасте до 6 лет. Ставка составляет 6%.