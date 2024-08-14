С 2026 года арендную плату за госземли определяют по кадастру

Усовершенствован порядок расчета арендной платы за использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Федеральный закон от 08.08.2024 № 321-ФЗ внес изменения в Земельный кодекс и ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Он установил, что размер арендной платы за такой участок из казны определяют на основании его кадастровой стоимости. Кроме случаев, предусмотренных федеральными законами. Например, заключение договора аренды на аукционе.

Такой порядок расчета арендной платы применим к договорам аренды земельных участков из государственной или муниципальной собственности, заключенным после дня вступления этого закона в силу. То есть после 1 января 2026 года.