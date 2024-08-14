Как ошибаются бухгалтеры в ЕНП-уведомлениях

Две ошибки бухгалтеров в уведомлениях назвали в региональном УФНС.
1. Неверно указывают КБК или ОКТМО
Уведомление надо сдавать на страховые взносы за работников, НДФЛ, УСН, ЕСХН, земельный и транспортный налоги, налог на имущество организаций. В отношении иных налогов сдача уведомлений не предусмотрена.
Еще в уведомлениях и в декларациях (расчетах) надо указывать один и тот же ОКТМО.
2. Неверно указывают код отчетного периода.
Такая ошибка не позволят правильно определить срок уплаты и однозначно увязать уведомление с декларацией или новым уведомлением.
Отчетный период зависит от вида налога. Если указать неправильный код, придет сообщение, что указанный отчетный период невозможен для этой обязанности (например, указали вместо квартального месячный период).
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