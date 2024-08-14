Как ошибаются бухгалтеры в ЕНП-уведомлениях

До 26 августа необходимо сдать очередное уведомление по ЕНП на НДФЛ с 01.07 по 22.07 и страховые взносы за июль.

Две ошибки бухгалтеров в уведомлениях назвали в региональном УФНС.

1. Неверно указывают КБК или ОКТМО

Уведомление надо сдавать на страховые взносы за работников, НДФЛ, УСН, ЕСХН, земельный и транспортный налоги, налог на имущество организаций. В отношении иных налогов сдача уведомлений не предусмотрена.

Еще в уведомлениях и в декларациях (расчетах) надо указывать один и тот же ОКТМО.

2. Неверно указывают код отчетного периода.

Такая ошибка не позволят правильно определить срок уплаты и однозначно увязать уведомление с декларацией или новым уведомлением.

Отчетный период зависит от вида налога. Если указать неправильный код, придет сообщение, что указанный отчетный период невозможен для этой обязанности (например, указали вместо квартального месячный период).