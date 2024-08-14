На розничную торговлю сигаретами могут ввести лицензии

Продавцам табачных изделий будет нужно получить лицензию, предоставить документы и заплатить госпошлину.

Совет Федерации готовит законопроект об усилении контроля в сфере розничной продажи табачной и никотинсодержащей продукции. Такую деятельность собираются лицензировать по аналогии с продажей алкогольных напитков.

Лицензия даст продавцам право на закупку сигарет по договору поставки, их хранение и реализацию. Об этом пишет Forbes.

Чтобы получить разрешительный документ, нужно предоставить заявление, копии паспортов технологического оборудования и подтверждение права собственности на эти устройства. Также придется заплатить госпошлину. Пока что ее размер уточняется.

С 2021 по 2023 год доля нелегальной табачной продукции выросла с 11% до 13%. Потери бюджета по итогам девяти месяцев 2023 года оценили в 75 млрд рублей.

Сейчас за торговлю табачной продукцией без маркировки положен штраф от 10 до 20 тыс. рублей для физических лиц, от 30 до 50 тыс. — для должностных лиц и от 300 до 500 тыс. — для компаний.