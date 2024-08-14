Подписан закон о развитии креативной экономики

Установлены основы правового регулирования организации и развития в России креативных (творческих) индустрий.

Это федеральный закон от 08.08.2024 № 330-ФЗ, который вступит в силу с 5 февраля 2025 года.

Помимо основ правового регулирования организации и развития креативных (творческих) индустрий как базового сектора креативной экономики, он установил условия деятельности и господдержки в этой сфере.

По этому ФЗ, креативная (творческая) индустрия — это экономическая деятельность, непосредственно связанная с созданием, продвижением на внутреннем и внешнем рынках, распространением и (или) реализацией креативного продукта, обладающего уникальностью и экономической ценностью. К субъектам креативной индустрии отнесены физлица, юрлица и ИП, ведущие коммерческую деятельность, соответствующие критериям, установленным нормативными актами субъектов РФ.

Предусмотрены соответствующие полномочия федеральных и региональных органов госвласти в сфере креативных индустрий. В частности, Правительство РФ:

определит профильный федеральный орган исполнительной власти по выработке госполитики и нормативно-правового регулирования в сфере креативной экономики;

установит порядок формирования и ведения единого реестра субъектов креативных индустрий, критерии и порядок признания территории креативным кластером.

Кроме того, определены виды и субъекты креативных индустрий, перечень объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки креативных индустрий, виды господдержки и условия предоставления мер поддержки.