Минфин работает над созданием криптобирж в России

Центробанк совместно с Минфином планируют создать легальные криптобиржи. Но пока не нашли подходящего решения, как именно это сделать.

Минфин и Центробанк обсуждают создание криптобирж, однако пока что не нашли консенсуса.

В начале августа 2024 года Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга. Власти разрешили проводить расчеты по внешнеторговым контрактам в криптовалюте и с помощью цифровых финансовых активов.

«Остался теперь вопрос дорегулирования, создания собственных легальных криптобирж. Это еще пока находится в серой зоне. И не запрещено, и не разрешено <...> Здесь и Центральный банк, и правительство в лице Минфина этим предметно занимается. Мы не нашли пока еще решение, как это сделать», — сказал глава Минфина Антон Силуанов.

Недавно мы писали, что компании и ИП смогут заниматься майнингом, если их внесут в специальный реестр. Майнеры будут предоставлять отчет о добытой криптовалюте. Принятый закон позволит регулировать выпуск и оборот цифровых валют.