Ozon изменил интерфейс личного кабинета продавца — как теперь формировать первичку и вести учет расскажем на курсе «Бухгалтер маркетплейса»

Мы актуализировали наш курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса» с учетом последних изменений в работе с Оzоn. Вы получите пошаговые инструкции, как работать в обновленном кабинете. Вам не придется тратить часы на самостоятельное изучение функций. Мы все сделали за вас! Успейте записаться, старт обучения 15 августа.

Чтобы вы были готовы к изменениям в работе с Оzоn, мы экстренно актуализировали программу, а также записали четыре новых видеоурока:

В разделе 5. Первичные документы:

1.Изменения в отчетах Wildberries и Оzоn.

В разделе 8.Налоговый учет у продавца:

1.Учет расчетов с маркетплейсом Оzоn у продавца применяющего УСН с объектом «доходы».

2.Учет расчетов с маркетплейсом Оzоn у продавца применяющего УСН с объектом «доходы минус расходы».

3. Учет расчетов с маркетплейсом Оzоn у продавца применяющего ОСНО.

Кроме этого, вы получите пошаговые инструкции по выполнению операций в обновленном личном кабинете Оzоn. Вам не придется искать ответы в интернете, самостоятельно изучать кнопки и делать ошибки — вся нужная информация в удобном формате уже будет у вас под рукой.

Подробнее о том, как изменится работа на маркетплейсах в 2025 году в связи с налоговой реформой, расскажем на курсе повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями.

Сейчас вы можете купить курс за 9 900 рублей вместо 28 600 рублей. Успейте воспользоваться скидкой!

Старт обучения 15 августа.

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