Ozon изменил интерфейс личного кабинета продавца — как теперь формировать первичку и вести учет расскажем на курсе «Бухгалтер маркетплейса»

Чтобы вы были готовы к изменениям в работе с Оzоn, мы экстренно актуализировали программу, а также записали четыре новых видеоурока:
В разделе 5. Первичные документы:
1.Изменения в отчетах Wildberries и Оzоn.
В разделе 8.Налоговый учет у продавца:
1.Учет расчетов с маркетплейсом Оzоn у продавца применяющего УСН с объектом «доходы».
2.Учет расчетов с маркетплейсом Оzоn у продавца применяющего УСН с объектом «доходы минус расходы».
3. Учет расчетов с маркетплейсом Оzоn у продавца применяющего ОСНО.
Кроме этого, вы получите пошаговые инструкции по выполнению операций в обновленном личном кабинете Оzоn. Вам не придется искать ответы в интернете, самостоятельно изучать кнопки и делать ошибки — вся нужная информация в удобном формате уже будет у вас под рукой.
Подробнее о том, как изменится работа на маркетплейсах в 2025 году в связи с налоговой реформой, расскажем на курсе повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями.
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