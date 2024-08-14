Месячный прирост потребительских цен составил 16,1%

В июле 2024 года потребительские цены выросли на 1,14%. В годовом выражении месячный прирост составил 16,1% из-за индексации тарифов жилищно-коммунальных услуг.

Рост цен ускорился на плодоовощную продукцию и нефтепродукты, а на услуги в сфере туризма — замедлился.

«Устойчивые компоненты инфляции в июле были близки к июньским значениям, оставаясь высокими. Основной проинфляционный фактор — высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения», — сказано на сайте Центробанка.

Регулятор считает, что ужесточение денежно-кредитной политики ограничит расширение внутреннего спроса и сыграет важную роль для снижения инфляции в стране.

По прогнозу Банка России, в 2024 году инфляция составит 6,5-7%, в 2025 году показатель снизится до 4-4,5%.