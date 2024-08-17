За нелегальную продажу лекарств заблокировали 85 тысяч сайтов

Потребители могут убедиться в качестве лекарств, проверив в мобильном приложении «Честный ЗНАК».

С сентября 2020 года Росздравнадзор помог заблокировать около 85 тыс. сайтов, которые нелегально торговали лекарственными препаратами в интернете.

Всего за этот период ведомство проверило информацию на 125,5 тыс. интернет-ресурсах.

«Росздравнадзор ведет мониторинг подобных незаконных предложений и в социальных сетях. Благодаря этому уже было заблокировано более 3 тыс. ссылок на запрещенную информацию в популярных соцсетях (ВКонтакте, Одноклассники), мессенджерах (Телеграм), а также на российских интернет-сервисах для размещения объявлений о товарах (Авито, Купи-продай, Русская доска, Юла)», — сказано в телеграм-канале Росздравнадзора.

Сейчас все лекарственные препараты должны быть промаркированы. В системе отслеживания ФГИС МДЛП отражаются перемещения каждой пачки лекарства от производителя к потребителю. Кроме того, покупатель может проверить легальность товара с помощью мобильного приложения «Честный ЗНАК».