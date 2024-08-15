С 1 сентября мастера смогут получить статус художника-ювелира

Частные мастера, которые работают с драгоценными камнями и металлами, смогут с 1 сентября 2024 года получить статус художника-ювелира. Его присвоит спецкомиссия при Гохране России. В нее войдут представители Минфина, Пробирной палаты и эксперты по культурным ценностям.

Получение официального документа позволит мастерам применять специальный налоговый режим и работать легально, встав на специальный учет в Пробирной палате. Специалисты также получат защиту и поддержку государства. Об этом пишет RG.RU.

«До недавнего времени в российском законодательстве вообще не было определения для мастеров, создающих высокохудожественные авторские произведения искусства из драгоценных металлов и камней. Их деятельность фактически находилась в правовом вакууме», — сказал генеральный директор Ассоциации ювелиров России Вадим Серов.

Подать заявление на получение статуса художника-ювелира будет можно на портале Госуслуг или через государственную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных камней и металлов — ГИИС ДМДК.

Мастеру понадобится доказать, что его работы имеют художественную ценность. Например, ювелир должен принимать участие в профильных конкурсах, выставках и иметь не меньше трех изделий с государственным клеймом.

Сейчас частные мастера работают на дому. Но чтобы продавать свои изделия, им нужно создавать ИП или оформлять юридическое лицо.