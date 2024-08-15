ФАС одобрила присоединение Почта Банка к ВТБ

Сделку проведут в 2026 году, а в 2025 году к ВТБ присоединят банк «Открытие» и крымский РНКБ.

В 2026 году Почта Банк войдет в состав группы ВТБ. Банковская сеть в почтовых отделениях будет сохранена, а сделку уже согласовали с Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

«В 2026 году планируем присоединить "Почта банк", сохранив сеть, как она есть, в отделениях почты. Мы такое решение уже согласовали с ФАС. И это большая сеть, в том числе в малых городах, в сельской местности. Будет бренд ВТБ», — сказал глава ВТБ Андрей Костин.

В 2025 году к ВТБ также планируют присоединить банк «Открытие» и крымский РНКБ.

ВТБ и Почта России в январе 2016 года создали Почта Банк. В ноябре 2023 года кредитная организация попала под санкции США.

Мы писали, что бренд Почта Банка исчезнет через два года после интеграции с ВТБ.