Учредителей управляющих компаний с отозванной лицензией будут дисквалифицировать

Теперь в реестр дисквалифицированных лиц будут попадать не только генеральные директора управляющих компаний (УК), которые лишились лицензий, но и их учредители.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое установит меры ответственности для недобросовестных управляющих компаний.

Если управляющая компания лишится лицензии, ее учредителя с долей в уставном капитале свыше 50% внесут в реестр дисквалифицированных лиц. Раньше в этот список вносили только гендиректоров.

«Таким образом, дисквалифицированный учредитель не сможет инициировать создание новой УК как минимум в течение 3 лет – до тех пор, пока не будет исключен из реестра», — сказано на сайте кабмина.

Дисквалифицированный генеральный директор управляющей компании не сможет быть учредителем другой УК с долей больше 50%. Это позволит предотвратить возможные недобросовестные действия с его стороны.