Учредителей управляющих компаний с отозванной лицензией будут дисквалифицировать

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое установит меры ответственности для недобросовестных управляющих компаний.
Если управляющая компания лишится лицензии, ее учредителя с долей в уставном капитале свыше 50% внесут в реестр дисквалифицированных лиц. Раньше в этот список вносили только гендиректоров.
«Таким образом, дисквалифицированный учредитель не сможет инициировать создание новой УК как минимум в течение 3 лет – до тех пор, пока не будет исключен из реестра», — сказано на сайте кабмина.
Дисквалифицированный генеральный директор управляющей компании не сможет быть учредителем другой УК с долей больше 50%. Это позволит предотвратить возможные недобросовестные действия с его стороны.
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