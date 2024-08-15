Депутаты обяжут иностранцев сдавать биометрические данные при въезде в страну

Иностранные граждане, которые приехали в РФ более чем на 90 дней, будут проходить дактилоскопическую регистрацию.

В Госдуму внесли законопроект, по которому иностранцы должны сдавать свои биометрические данные, если приехали в Россию более чем на 90 дней по делам, не связанным с работой.

Также дактилоскопическую регистрацию при въезде в страну будут проходить трудовые мигранты. Раньше они могли сдать отпечатки пальцев в миграционной службе по месту пребывания, а не в момент въезда.

«Введение такой процедуры позволит отслеживать перемещение иностранных граждан, однозначно их идентифицировать вне зависимости от написания фамилии-имени-отчества в документах, не допускать повторный въезд в Российскую Федерацию нежелательных лиц», — сказано в пояснительной записке.

Особенности написания ФИО иностранцев позволяют им иметь несколько вариантов паспортных данных. По этой причине невозможно однозначно идентифицировать лицо, которое въехало в страну. А значит в РФ могут приехать ранее депортированные люди, которые совершили правонарушения.

В 2022 году четверть мигрантов, которые въехали в РФ с целью работы, не получили патент и другие разрешительные документы для ведения трудовой деятельности.