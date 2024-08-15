Силуанов дал советы, во что инвестировать

По мнению главы Минфина России, инвестировать надо в свое образование, в семью и детей, облигации федерального займа (ОФЗ).

14 августа министр финансов Антон Силуанов провел лекцию для участников Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

Отвечая на вопрос об инвестировании, Силуанов посоветовал обратить внимание на облигации федерального займа – надежный инструмент с высокой доходностью.

Он напомнил о Программе долгосрочных сбережений, которая предусматривает софинансирование государства, а также налоговые вычеты.

«Лучшее вложение денег – вложение в собственное развитие, в образование, в детей и в семью», – подчеркнул глава Минфина.

По словам Силуанова, особое внимание сейчас уделяют финансовому суверенитету — независимости действий от внешних факторов, давления на страну.

«В России создана крепкая финансовая база и собственная финансовая инфраструктура. Мы вошли в четверку самых сильных стран по экономическому развитию с точки зрения паритета покупательной способности», — сказал Министр финансов.

Он добавил, что справедливость в налоговой системе со следующего года увеличится: одной из новых мер станет семейный налоговый вычет.