В крайнем случае можно вести учет и по сканам первички

Первичный документ должен быть либо бумажным, либо электронным. И в нем обязательно должны быть обязательные реквизиты (дата, номер, ФИО, подпись и т. д.).

При этом при регистрации в учете факта хозяйственной деятельности в исключительных случаях можно использовать скан-образы первичных документов.

Об этом сообщает Минфин в письме от 14.06.2024 № 03-11-11/55025, не уточняя, какие именно случаи считаются исключительными.

Но даже если компания отразила в учете операцию по скану первички, это не освобождает ее от обязанности потом добыть первичный документ в бумажном или в электронном виде, оформленный как положено.

Аналогичное разъяснение ранее Минфин также давал в письме от 21.11.2022 № 03-03-06/1/113388.

Кстати, Госдуме еще в 2022 году в первом чтении приняла законопроект, по которому можно будет создать электронный документ из бумажного, или наоборот – электронный документ перевести в бумажный вид. Предпринимать такие действия может тот, кто создал документ, или специальная фирма с лицензией.

Но дальше первого чтения проекта дело не пошло, не опубликованы даже поправки ко второму чтению.