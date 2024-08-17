Исследование: все больше граждан готовы вступить в Программу долгосрочных сбережений

По результатам опроса, которые приводит Минфин, больше всего в ПДС россиян привлекает возможность получать доплаты к пенсии: в этом признались 42% опрошенных.

Больше четверти респондентов — 27% — считают главным плюсом государственные гарантии сохранности средств.

«Тема личных финансов очень важна для россиян. Многие начинают понимать, что без накоплений в наше время не обойтись, но не знают, как начать откладывать. С Программой долгосрочных сбережений сделать это стало довольно просто. Ведь ПДС — очень гибкая система. Можно сделать как один взнос в год, так и понемногу ежедневно откладывать незначительные для себя суммы. Участник самостоятельно определяет комфортный ему размер взносов, устанавливает их периодичность», — рассказал замминистра финансов Иван Чебесков.

Почти 1 млн договоров заключено за семь месяцев действия Программы.