Минфин готовит налоговые стимулы и льготы для работодателей в рамках Программы долгосрочных сбережений

Об этом заявил замдиректора департамента финансовой политики Минфина Павел Шахлевич.

«Основным преимуществом корпоративных пенсионных программ для работодателей, помимо удержания сотрудников, является то, что они получают налоговые льготы при отчислении в ФОТ. Сейчас в программе долгосрочных сбережений таких льгот не предусмотрено. Поэтому мы работаем над дополнением законодательства с той точки зрения, чтобы согласовать налоговые изменения и в программе долгосрочных сбережений», — рассказал Шахлевич в эфире РБК.