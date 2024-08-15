Заказать рекламу Отключить рекламу
Налоги, взносы, пошлины

Минфин готовит налоговые стимулы и льготы для работодателей в рамках Программы долгосрочных сбережений

Стало известно, что Минфин работает над поправками в НК о льготах для работодателей при подключении сотрудников к программе долгосрочных сбережений (ПДС).

Об этом заявил замдиректора департамента финансовой политики Минфина Павел Шахлевич.

«Основным преимуществом корпоративных пенсионных программ для работодателей, помимо удержания сотрудников, является то, что они получают налоговые льготы при отчислении в ФОТ. Сейчас в программе долгосрочных сбережений таких льгот не предусмотрено. Поэтому мы работаем над дополнением законодательства с той точки зрения, чтобы согласовать налоговые изменения и в программе долгосрочных сбережений», — рассказал Шахлевич в эфире РБК.

По поручению Президента, Минфин планирует распространить ряд льгот, которые сейчас действуют в рамках корпоративных пенсионных программ, на ПДС.

Начать дискуссию