При увольнении право на льготную ИТ-ипотеку НЕ пропадает. Но есть условия

Переходить в другие ИТ-компании на протяжении всего срока ипотеки можно неограниченное количество раз.

То есть, если взял ИТ-ипотеку, уволиться можно.

Главное, чтобы это были аккредитованные ИТ-компании и получали налоговые льготы.

При увольнении из одной организации есть 6 месяцев, чтобы устроиться в другую.

Только в течение этого времени сохраняется льготная ипотечная ставка.

Данные правила были с запуска ИТ-ипотеки. Потом их упростили, сократив минимальный срок работы в аккредитованных компаниях до пяти лет. Теперь же власти вернули условия к первоначальным — работать в отрасли информационных технологий нужно на протяжении действия договора.

Такие разъяснения дало Минцифры в своем телеграм-канале.