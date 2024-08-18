При увольнении право на льготную ИТ-ипотеку НЕ пропадает. Но есть условия

То есть, если взял ИТ-ипотеку, уволиться можно.
Главное, чтобы это были аккредитованные ИТ-компании и получали налоговые льготы.
При увольнении из одной организации есть 6 месяцев, чтобы устроиться в другую.
Только в течение этого времени сохраняется льготная ипотечная ставка.
Данные правила были с запуска ИТ-ипотеки. Потом их упростили, сократив минимальный срок работы в аккредитованных компаниях до пяти лет. Теперь же власти вернули условия к первоначальным — работать в отрасли информационных технологий нужно на протяжении действия договора.
Такие разъяснения дало Минцифры в своем телеграм-канале.
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