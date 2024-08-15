Кабмин направит 6,5 млрд рублей на инвестиционные проекты в сфере туризма

Инвесторы получат больше льготных кредитов на строительство гостиниц, парков развлечений и другой туристической инфраструктуры.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение выделить дополнительные 6,5 млрд рублей на выдачу льготных кредитов для инвестиционных проектов по развитию внутреннего и въездного туризма.

«Рассчитываем, что решение о выделении такой субсидии позволит инвесторам ускорить работы, вовремя завершить строительство или реконструкцию номеров в гостиницах, открывать аквапарки, горнолыжные комплексы, парки развлечений. Так что у наших граждан появится больше возможностей для отдыха в комфортных условиях, в том числе всей семьей», — сказал Мишустин.

В 2021 году начала действовать программа выдачи льготных кредитов в сфере туризма. Инвесторы могут привлечь финансирование на строительство и реконструкцию отелей, многофункциональных комплексов, парков развлечений, горнолыжных курортов, а также аквапарков.

В программе участвуют больше 200 проектов с кредитным портфелем около 870 млрд рублей.