В 9 из 10 проверок по индикаторам риска Роспотребнадзор выявляет нарушения

В Роспотребнадзоре обсудили достигнутые результаты и задачи санитарно-эпидемиологического надзора в 2024 году.

Озвучены данные по результативности проверок, проведенных по индикаторам риска. Одна из метрик результативности — доля контрольно-надзорных мероприятий, в рамках которых выявляются нарушения обязательных требований.

На первое полугодие 2024 года показатель результативности составил 90%. Фактически в 9 из 10 проверок по индикаторам риска выявлены нарушения, уточнило ведомство.

Отмечена большая профилактическая работа территориальных органов, а также реализация системы досудебного обжалования. Вместе с тем, количество нарушений, выявляемых в ходе проверок, растет. Это может свидетельствовать о снижении добросовестности хозяйствующих субъектов.