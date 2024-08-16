ТПП предложила решение проблемы налогового учета расходов по объектам государственно-частного партнерства и концессий

Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила устранить недостатки в условиях реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессионных соглашений.

По словам главы ТПП Сергея Катырина, налоговое регулирование — один из важнейших механизмов финансового обеспечения ГЧП и концессий. В частности, НК четко регулирует порядок установления срока полезного использования (СПИ) – периода амортизации объектов основных средств.

«При этом, например, при проведении реконструкций объектов энергетики срок налоговой амортизации может доходить до 20 и выше лет, что может значительно превышать срок концессии. Соответственно, при завершении концессии у компании остаются объекты концессионного имущества не полностью самортизированные», — отметил Катырин.

Проблема в том, что при возврате этого имущества государству налогоплательщик в силу правовой неопределенности не имеет возможности учесть в расходах остаточную налоговую стоимость возвращаемых объектов.

Таким образом, заметил Катырин, складывается ситуация, при которой у компаний в рамках концессии есть обязательства по несению затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию, но нет права полностью признать затраты для целей налогообложения.

«В результате “искусственно” могут возникать налогооблагаемые доходы, которых в экономическом смысле ГЧП, как представляется, не должно быть», — сообщил глава ТПП.

Катырин предложил устранить указанные недостатки: