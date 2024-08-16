ТПП предложила решение проблемы налогового учета расходов по объектам государственно-частного партнерства и концессий

По словам главы ТПП Сергея Катырина, налоговое регулирование — один из важнейших механизмов финансового обеспечения ГЧП и концессий. В частности, НК четко регулирует порядок установления срока полезного использования (СПИ) – периода амортизации объектов основных средств.
«При этом, например, при проведении реконструкций объектов энергетики срок налоговой амортизации может доходить до 20 и выше лет, что может значительно превышать срок концессии. Соответственно, при завершении концессии у компании остаются объекты концессионного имущества не полностью самортизированные», — отметил Катырин.
Проблема в том, что при возврате этого имущества государству налогоплательщик в силу правовой неопределенности не имеет возможности учесть в расходах остаточную налоговую стоимость возвращаемых объектов.
Таким образом, заметил Катырин, складывается ситуация, при которой у компаний в рамках концессии есть обязательства по несению затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию, но нет права полностью признать затраты для целей налогообложения.
«В результате “искусственно” могут возникать налогооблагаемые доходы, которых в экономическом смысле ГЧП, как представляется, не должно быть», — сообщил глава ТПП.
Катырин предложил устранить указанные недостатки:
либо предоставить право признания в расходах остаточной налоговой стоимости возвращаемого концессионного имущества,;
либо установить специальную норму для определения СПИ созданных или реконструированных объектов концессии — чтобы период амортизации был полностью равен сроку концессии, и объекты возвращались с нулевой остаточной стоимостью.
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