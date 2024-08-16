Закупочные цены на продукты могут вырасти на 5-40%

Чтобы сохранить уровень продаж, торговые сети редко повышают цены для потребителей вслед за поставщиками.

Производители массово поднимают закупочные цены на продукты питания. К такому решению привела высокая инфляция, дорогие кредиты, крупные затраты на логистику, персонал, сырье и упаковку.

Торговые сети получили письма от производителей, где сказано, что в августе-сентябре 2024 года закупочные цены вырастут на 5-40%. Об этом пишет «Коммерсант».

В основном стоимость пересматривают на кондитерские изделия Mars, Ritter Sport, «Дымка» и «Славянка», на молочные продукты «Вимм-Билль-Данн», Viola, «Экомилк», Health & Nutrition (ранее Danone), «Милком», «Пискаревский молзавод» и пивные напитки «Балтика» и AB InBev Efes.

Ретейлеры крайне редко повышают цены для потребителей вслед за поставщиками, чтобы сохранить интерес покупателей.

«Подобные действия в условиях высокой конкуренции на рынке розничной торговли могут вести к снижению продаж», — сказала партнер One Story Ольга Сумишевская.

Если дорожают некритичные для потребителей позиции, торговые сети просто выводят их из ассортимента.