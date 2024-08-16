Какие налоговые риски могут быть в договорах с участием посредников

Сотрудники ФНС выявляют признаки незаконной налоговой оптимизации в договорах по косвенным признакам. Под особое внимание попадают посреднические схемы, поскольку значительные средства идут «транзитом» и не отражаются в доходах и расходах.
В договорах с участием посредников инспекторы обращают внимание на общие формулировки. Они могут позволить посреднику закупать и продавать товар без перечня продукции и списка поставщиков и покупателей, с которыми нужно работать.
Внимание ФНС привлекут комиссионеры и агенты, у которых нет ресурсов для выполнения условий договора. А также те, кто пропускает товар «транзитом» без оформления поставки на свой склад.
Подобные действия расценивают как попытку сэкономить на уплате налогов за счет снижения отпускной цены или с помощью включения в расходы затрат на фиктивного посредника.
Узнайте больше о налоговых рисках перед подписанием контрактов на вебинаре «Налоговый анализ договора: оценка рисков до заключения сделки. Практика применения статьи 54.1 НК». Он состоится 26 августа.
Спикер — Светлана Беляева, консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.
Ждем вас на вебинаре 26 августа в 11:00 мск!
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