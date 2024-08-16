Какие налоговые риски могут быть в договорах с участием посредников

Договор, составленный без учета налоговых рисков, может стать причиной значительных доначислений по налогам. Важно проверить свои документы, чтобы исключить налоговые риски.

Сотрудники ФНС выявляют признаки незаконной налоговой оптимизации в договорах по косвенным признакам. Под особое внимание попадают посреднические схемы, поскольку значительные средства идут «транзитом» и не отражаются в доходах и расходах.

В договорах с участием посредников инспекторы обращают внимание на общие формулировки. Они могут позволить посреднику закупать и продавать товар без перечня продукции и списка поставщиков и покупателей, с которыми нужно работать.

Внимание ФНС привлекут комиссионеры и агенты, у которых нет ресурсов для выполнения условий договора. А также те, кто пропускает товар «транзитом» без оформления поставки на свой склад.

Подобные действия расценивают как попытку сэкономить на уплате налогов за счет снижения отпускной цены или с помощью включения в расходы затрат на фиктивного посредника.

Узнайте больше о налоговых рисках перед подписанием контрактов на вебинаре «Налоговый анализ договора: оценка рисков до заключения сделки. Практика применения статьи 54.1 НК». Он состоится 26 августа.

Спикер — Светлана Беляева, консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.

Ждем вас на вебинаре 26 августа в 11:00 мск!