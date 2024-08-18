Почти 10 тысяч компаний присоединились к эксперименту по маркировке косметики и бытовой химии

Эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии стартовал в России 15 января 2024 года.

В рабочей группе пилотного проекта участвуют 96 импортеров и 284 российских производителей, включая крупных игроков отрасли — таких как «Юнилевер Русь», AVON, «Арнест косметикс», НТС «Градиент», «Synergetic» и другие.

Как пишет ЦРПТ (оператор системы «Честный ЗНАК») у себя в телеграм-канале, благодаря ответственному подходу участников уже сейчас можно говорить об успешности пилотного проекта. Совместно с производителями проведено более 35 экспериментов, протестировано нанесение кодов на различные типы упаковки — Варвара Михайлова, ЦРПТ.

Чтобы облегчить переход компаний на обязательную маркировку, оператор запустил дополнительные меры поддержки для отрасли, включая компенсацию 50% расходов на оборудование для маркировки. Эта программа доступна средним и малым предприятиям до 1 октября 2024 года.