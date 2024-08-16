Минфин определил механизм стимулирующих выплат по программе долгосрочных сбережений

ФНС будет рассчитывать среднемесячный доход вкладчика, от которого зависит сумма стимулирующих выплат.

Минфин опубликовал проект постановления с правилами расчета стимулирующих выплат от государства по программе долгосрочных сбережений (ПДС).

Размер стимулирующей выплаты не может превышать 36 тыс. рублей. Сумма будет зависеть от среднемесячного дохода участника программы. Если заработок не превышает 80 тыс. рублей, выплата будет равна сумме взноса вкладчика в негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

При доходе от 80 до 150 тыс. рублей выплата составит 50% от взносов, а от 150 тыс. рублей — 25%. Среднемесячный доход будет считать ФНС.

Выплату нельзя получить, если общий объем взносов за год составит меньше 2 000 рублей.

Недавно мы сообщали, что работодатели получат льготы при участии сотрудников в программе долгосрочных сбережений.