Работодатели получат льготы при участии сотрудников в программе долгосрочных сбережений

Министерство финансов планирует внести поправки в НК, которые позволят работодателям получать льготы при подключении сотрудников к программе долгосрочных сбережений (ПДС).

«Основным преимуществом для работодателей, помимо удержания сотрудников, является то, что они получают налоговые льготы при отчислении в фонд. Сейчас в программе долгосрочных сбережений таких льгот не предусмотрено. Поэтому мы работаем над дополнением законодательства с той точки зрения, чтобы согласовать налоговые изменения и в программе долгосрочных сбережений», — сказал замдиректора департамента финансовой политики министерства Павел Шахлевич.

Программу долгосрочных сбережений запустили в январе 2024 года. Участники могут получить софинансирование взносов от государства в размере 36 тыс. рублей, а также право на налоговый вычет на сумму не более 52 тыс. рублей в год.

Недавно мы писали, что 900 тысяч человек принимают участие в программе долгосрочных сбережений. Они вложили 46 млрд рублей, при этом Владимир Путин дал поручение по ПДС до конца 2024 года привлечь не меньше 250 млрд рублей.