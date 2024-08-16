«Хоум Кредит Страхование» присоединяется к «Совкомбанк Страхованию»

«Совкомбанк страхование» станет полным правопреемником по всем обязательствам.

Страховая компания «Хоум Кредит Страхование» начала процедуру реорганизации, чтобы присоединиться к «Совкомбанк страхованию».

«Все обязательства по страховым полисам, договорам страхования и иным договорам, заключенным с ООО «Хоум Кредит Страхование», остаются действительными и продолжают исполняться на прежних условиях без необходимости переоформления каких-либо документов», — сказано на сайте компании.

В первой половине 2025 года Совкомбанк завершит слияние с «Хоум банком». Совкомбанк уже в этом году выплатил 10% акционерам «Хоум банка» в виде денежных средств, остальные 90% кредитная организация заплатит собственными акциями.