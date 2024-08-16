Есть ли штраф, если после смены фамилии вовремя не обновить СНИЛС

При смене фамилии нужно не только получить новый паспорт, но и в течение 30 дней внести изменения в СНИЛС.

Если вовремя не обновить данные, штрафа не будет. Но могут возникнуть сложности при оформлении государственных услуг.

Такое разъяснение приводит телеграм-канал кабмина Объясняем.рф.

После смены фамилии, имени или отчества нужно обязательно обновить СНИЛС — данные в нем должны соответствовать паспорту.

Обновление займет до пяти дней. При этом номер СНИЛС останется прежним. Соцфонд только актуализирует ваши личные данные в своей системе.

Поскольку зеленые пластиковые карточки больше не выдают, человек получит уведомление о регистрации с новой фамилией.