Брокер ВТБ будет проводить сделки в нерабочие дни

Инвесторы смогут торговать ценными бумагами в выходные и праздники, а также выводить денежные средства на банковские счета ВТБ.

Брокер ВТБ предоставил инвесторам возможность торговать ценными бумагами в выходные и праздничные дни. На внебиржевом рынке заявки исполнят с 10:00 до 19:00 мск. Совершать сделки можно на брокерских и индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС).

Сначала сделки в нерабочее время будут доступны с паями биржевого фонда денежного рынка «Ликвидность» в приложении «ВТБ Мои Инвестиции».

«Торговля в выходные и праздники будет особенно интересна тем инвесторам, кто занят на работе и не успевает совершать сделки в течение рабочего дня или же для кого важно вдумчиво подходить к процессу инвестирования. Рассчитываем, что новый функционал позволит привлечь новых клиентов – тех, кто ранее не занимался инвестициями из-за высокой загруженности на неделе», — сказал руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

В нерабочие дни торги будут проходить по принципу «лучшая цена по рынку». Инвесторы смогут покупать и продавать активы по цене встречного предложения от потенциального контрагента.

Кроме того, выводить средства с брокерского счета на банковский разрешат по выходным и праздникам с 7:00 до 18:30 мск.