Жителям приграничных областей простят долги по ипотеке

Центробанк рекомендует кредитным организациям списать долги по ипотеке за жилье, которое было полностью разрушено.

Центробанк обратился к кредитным организациям с предложением поддержать ипотечных заемщиков в Белгородской, Брянской и Курской областях. Жителям с ипотекой простят долг, если их жилье было полностью разрушено.

«В случае полного разрушения помещений, которые находятся в залоге по ипотечному договору, кредиторам следует рассмотреть возможность полного прощения долга», — сказано на сайте ЦБ.

Если жилье пострадало частично и может быть восстановлено, то кредиторам рекомендовали освободить клиентов от уплаты платежей на один год без начисления процентов. Также долг подлежит частичному или полному списанию в особо тяжелых жизненных ситуациях.