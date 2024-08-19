Эксперты по ВЭД расскажут, как сейчас оплачивать поставку импортных товаров

У многих компаний возникают сложности с оплатой счетов иностранных поставщиков. На вебинаре «ВЭД: оплата импортных операций, новые инструменты» разберем основные проблемы, с которыми сталкиваются клиенты российских банков, и предлагаем варианты решения. Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!
На вебинаре разберем:
Маршруты для оплаты по импортным операциям.
Оплата через третьи страны: риски и преимущества.
Новые инструменты оплаты.
Оплата в ЦФА, законность таких операций.
Спикеры вебинара:
Артур Леер — управляющий партнер юридической компании «Лекс Альянс»;
Владислав Донченко — партнер налоговой практики в юридической компании «Лекс Альянс».
Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!
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