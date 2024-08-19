Эксперты по ВЭД расскажут, как сейчас оплачивать поставку импортных товаров

Разберитесь, как сейчас оплачивать счета иностранных компаний за импортные товары и какие есть новые инструменты и риски.

У многих компаний возникают сложности с оплатой счетов иностранных поставщиков. На вебинаре «ВЭД: оплата импортных операций, новые инструменты» разберем основные проблемы, с которыми сталкиваются клиенты российских банков, и предлагаем варианты решения. Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!

На вебинаре разберем:

Маршруты для оплаты по импортным операциям.

Оплата через третьи страны: риски и преимущества.

Новые инструменты оплаты.

Оплата в ЦФА, законность таких операций.

Спикеры вебинара:

Артур Леер — управляющий партнер юридической компании «Лекс Альянс»;

Владислав Донченко — партнер налоговой практики в юридической компании «Лекс Альянс».

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!