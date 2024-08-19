Исследование: у 73% россиян нет финансовой подушки безопасности

Накопления, которые позволяют прожить без получения дохода больше трех месяцев, есть у 27% жителей страны.

Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) и страховая компания «Росгосстрах Жизнь» провели исследование, которое показало, что у 73% жителей страны нет финансовой подушки безопасности на 3-5 месяцев.

Накоплений на три и более месяцев хватит 27% россиянам. 15% опрошенных сообщили, что их сбережений хватить на привычную жизнь сроком от 3 до 6 месяцев. Денег на полгода и больше будет достаточно для 12% респондентов. Об этом пишет РБК.

«Это достаточно высокие показатели, и мы рассчитываем на дальнейшую положительную динамику в будущем. Ведь уровень финансовой грамотности напрямую влияет на благосостояние ее граждан», — сказала заместитель генерального директора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.

Чаще всего финансовая подушка есть у жителей городов-миллионников (38%), у россиян с высшим образованием (37%), у руководителей организаций (54%), а также у квалифицированных специалистов (37%) и тех, кто оценил уровень своего заработка как хороший или отличный (42%).