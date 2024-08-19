⚡️ Итоги дня: «Магнит» запускает франшизу, нижнее белье и лекарства станут невозвратными товарами на маркетплейсах, а жители страны увидят суперлуние

Торговая сеть «Магнит» впервые запустит франшизу. Первые партнерские магазины появятся уже через два-три месяца. Партнер инвестирует только в строительство магазина, без дополнительных плат.
«ВкусВилл» начал применять в распределительном центре робота-инвентаризатора — транспортное средство с телескопической мачтой и видеокамерами, которые позволяют считывать QR-коды на товарах.
В 2024 году выросло число пиратских интернет-ресурсов. В январе-июне было обнаружено более 60 тыс. новых доменов, тогда как за весь 2023 год выявили только 80 тыс.
Онлайн-кинотеатры в первой половине 2024 года нарастили выручку от подписки и рекламы на 42% год к году. За первые шесть месяцев совокупная выручка составила 52 млрд рублей.
19 августа в 21:26 мск жители страны смогут наблюдать период суперлуния. Луна будет выглядеть на 14% больше и светить на 30% ярче. Другие суперполнолуния в этом году ожидаются 17 сентября, 17 октября и 15 ноября.
В Москве улицу Ильинка от Новой до Красной площади временно перекроют для движения транспорта с 22:00 мск 20 августа до 8:00 мск 2 сентября. Такие меры ввели из-за проведения фестиваля «Спасская башня».
В Торгово-промышленной палате предложили запретить возвращать нижнее белье и лекарства после покупки на маркетплейсах. Сейчас пользователи могут вернуть любой купленный товар в интернете в течение недели, даже если не обнаружен брак.
Компания МТС начала продавать виртуальные сертификаты на iPhone 16. Цена сертификата учитывается при покупке нового iPhone, поэтому при получении устройства клиенту нужно будет внести только остаток суммы.
Илон Маск опроверг информацию о подаренном главе Чечни Рамзану Кадырову электрокаре Cybertruck.
Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
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