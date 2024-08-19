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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: «Магнит» запускает франшизу, нижнее белье и лекарства станут невозвратными товарами на маркетплейсах, а жители страны увидят суперлуние

Подготовили обзор главных событий дня — 19 августа 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Торговая сеть «Магнит» впервые запустит франшизу. Первые партнерские магазины появятся уже через два-три месяца. Партнер инвестирует только в строительство магазина, без дополнительных плат.

  • «ВкусВилл» начал применять в распределительном центре робота-инвентаризатора — транспортное средство с телескопической мачтой и видеокамерами, которые позволяют считывать QR-коды на товарах.

  • В 2024 году выросло число пиратских интернет-ресурсов. В январе-июне было обнаружено более 60 тыс. новых доменов, тогда как за весь 2023 год выявили только 80 тыс.

  • Онлайн-кинотеатры в первой половине 2024 года нарастили выручку от подписки и рекламы на 42% год к году. За первые шесть месяцев совокупная выручка составила 52 млрд рублей.

  • 19 августа в 21:26 мск жители страны смогут наблюдать период суперлуния. Луна будет выглядеть на 14% больше и светить на 30% ярче. Другие суперполнолуния в этом году ожидаются 17 сентября, 17 октября и 15 ноября.

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  • В Москве улицу Ильинка от Новой до Красной площади временно перекроют для движения транспорта с 22:00 мск 20 августа до 8:00 мск 2 сентября. Такие меры ввели из-за проведения фестиваля «Спасская башня».

  • В Торгово-промышленной палате предложили запретить возвращать нижнее белье и лекарства после покупки на маркетплейсах. Сейчас пользователи могут вернуть любой купленный товар в интернете в течение недели, даже если не обнаружен брак.

  • Компания МТС начала продавать виртуальные сертификаты на iPhone 16. Цена сертификата учитывается при покупке нового iPhone, поэтому при получении устройства клиенту нужно будет внести только остаток суммы.

  • Илон Маск опроверг информацию о подаренном главе Чечни Рамзану Кадырову электрокаре Cybertruck.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

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