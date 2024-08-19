⚡️ Итоги дня: «Магнит» запускает франшизу, нижнее белье и лекарства станут невозвратными товарами на маркетплейсах, а жители страны увидят суперлуние

Торговая сеть «Магнит» впервые запустит франшизу. Первые партнерские магазины появятся уже через два-три месяца. Партнер инвестирует только в строительство магазина, без дополнительных плат.

«ВкусВилл» начал применять в распределительном центре робота-инвентаризатора — транспортное средство с телескопической мачтой и видеокамерами, которые позволяют считывать QR-коды на товарах.

В 2024 году выросло число пиратских интернет-ресурсов. В январе-июне было обнаружено более 60 тыс. новых доменов, тогда как за весь 2023 год выявили только 80 тыс.

Онлайн-кинотеатры в первой половине 2024 года нарастили выручку от подписки и рекламы на 42% год к году. За первые шесть месяцев совокупная выручка составила 52 млрд рублей.