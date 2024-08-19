Как в 2025 году бизнес на УСН будет платить НДС

Все налогоплательщики УСН в 2025 году становятся плательщиками НДС. При этом у налогоплательщика есть разные варианты работы. Какие есть способы уплаты НДС и может нужно перейти на ОСНО, обсудили на вебинаре. Смотрите запись!
Руководитель аутсорсинговой компании и сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ Ирина Гамова разобрала:
Лимиты по УСН с 2025 года.
Налоговые ставки для УСН.
УСН и НДС: ставки и лимиты.
Какие есть варианты уплаты НДС или перейти на ОСНО.
Как бизнесу работать в новых условиях.
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