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Вебинары для бухгалтеров

Как в 2025 году бизнес на УСН будет платить НДС

На вебинаре эксперт рассказала о порядке уплаты НДС в 2025 году и какие есть варианты работы у бухгалтеров. Видео внутри!

Все налогоплательщики УСН в 2025 году становятся плательщиками НДС. При этом у налогоплательщика есть разные варианты работы. Какие есть способы уплаты НДС и может нужно перейти на ОСНО, обсудили на вебинаре. Смотрите запись!

Руководитель аутсорсинговой компании и сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ Ирина Гамова разобрала:

  • Лимиты по УСН с 2025 года.

  • Налоговые ставки для УСН.

  • УСН и НДС: ставки и лимиты.

  • Какие есть варианты уплаты НДС или перейти на ОСНО.

  • Как бизнесу работать в новых условиях.

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