Как в 2025 году бизнес на УСН будет платить НДС

На вебинаре эксперт рассказала о порядке уплаты НДС в 2025 году и какие есть варианты работы у бухгалтеров. Видео внутри!

Все налогоплательщики УСН в 2025 году становятся плательщиками НДС. При этом у налогоплательщика есть разные варианты работы. Какие есть способы уплаты НДС и может нужно перейти на ОСНО, обсудили на вебинаре. Смотрите запись!

Руководитель аутсорсинговой компании и сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ Ирина Гамова разобрала: