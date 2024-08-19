При переходе на ОСНО можно учесть амортизацию по объекту, купленному на УСН

Показательный пример — налоговый спор, рассмотренный в постановлении АС Западно-Сибирского округа от 27.05.2024 по делу № А46-31/2023.
Компания в период УСН приобрела основные средства, отнесла понесенные затраты на расходы, уменьшающие доходы, но не использовала их полностью. Потом она перешла на общий режим, где начисляла амортизацию в соответствии с амортизационной группой и сроком полезного использования (СПИ) с остаточной стоимости ОС.
Налоговая доначислила налог на прибыль: она сочла неправомерным включение в расходы сумм амортизации по ОС, приобретенным и введенным в эксплуатацию в период применения упрощенки с объектом «доходы минус расходы». Но суд с этим не согласился.
Арбитры указали, что плательщик при объекте «доходы минус расходы» вправе уменьшить исчисленную по итогам налогового периода налоговую базу на убыток, полученный по итогам предыдущих периодов. В том числе от покупки ОС.
После перехода с УСН на ОСНО компания определила остаточную стоимость в размере расходов на покупку, которые не были учтены при УСН. Поэтому нельзя говорить о повторном учете затрат.
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