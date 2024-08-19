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Учет расходов

При переходе на ОСНО можно учесть амортизацию по объекту, купленному на УСН

Такой подход подтверждает судебная практика. При этом ст. 26.2 НК не предусмотрен порядок определения остаточной стоимости ОС на дату перехода с УСН на общую систему налогообложения.

Показательный пример — налоговый спор, рассмотренный в постановлении АС Западно-Сибирского округа от 27.05.2024 по делу № А46-31/2023.

Компания в период УСН приобрела основные средства, отнесла понесенные затраты на расходы, уменьшающие доходы, но не использовала их полностью. Потом она перешла на общий режим, где начисляла амортизацию в соответствии с амортизационной группой и сроком полезного использования (СПИ) с остаточной стоимости ОС.

Налоговая доначислила налог на прибыль: она сочла неправомерным включение в расходы сумм амортизации по ОС, приобретенным и введенным в эксплуатацию в период применения упрощенки с объектом «доходы минус расходы». Но суд с этим не согласился.

Арбитры указали, что плательщик при объекте «доходы минус расходы» вправе уменьшить исчисленную по итогам налогового периода налоговую базу на убыток, полученный по итогам предыдущих периодов. В том числе от покупки ОС.

После перехода с УСН на ОСНО компания определила остаточную стоимость в размере расходов на покупку, которые не были учтены при УСН. Поэтому нельзя говорить о повторном учете затрат.

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