Нулевое уведомление по УСН можно не подавать. Даже если налоговая очень просит

Если налог по УСН к уплате равен нулю, то уведомление отправлять не надо. Но в конце налогового периода необходимо подать нулевую декларацию, если за весь период будет ноль.
Такие сообщение обычно появляются при входе в ЛК. На них можно не реагировать. Либо можно также через сообщения написать налоговикам:
Согласно данным ИП ФИО, сумма налога, исчисленная к уплате по итогам отчетного периода, равна нулю. Действуя согласно утв. приказу ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@, уведомление об исчисленных суммах представлять не нужно. Данное право и было реализовано.
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