Нулевое уведомление по УСН можно не подавать. Даже если налоговая очень просит

Налоговый орган обычно присылает в личный кабинет налогоплательщика по УСН как новое сообщение, что рекомендуется в кратчайшие сроки отправить уведомление.

Если налог по УСН к уплате равен нулю, то уведомление отправлять не надо. Но в конце налогового периода необходимо подать нулевую декларацию, если за весь период будет ноль.

Такие сообщение обычно появляются при входе в ЛК. На них можно не реагировать. Либо можно также через сообщения написать налоговикам:

Согласно данным ИП ФИО, сумма налога, исчисленная к уплате по итогам отчетного периода, равна нулю. Действуя согласно утв. приказу ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@, уведомление об исчисленных суммах представлять не нужно. Данное право и было реализовано.