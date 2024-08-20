С начала года инвестициями на Мосбирже начали заниматься больше 3 млн человек

Начинающие инвесторы при заключении сделок подвержены эмоциональному фактору. У них нет навыка анализа информации об эмитентах.

С начала 2024 года доступ к торговле на Московской бирже получили больше 3 млн частных инвесторов. Их общее число достигло 32,8 млн человек.

Каждый день на торговой площадке заключают сделки свыше 1 млн инвесторов. С начала года в сделках принимали участие 7,8 млн человек. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на директора департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталью Логинову.

У большинства начинающих инвесторов нет навыков анализа информации об эмитентах, зачастую они принимают эмоциональные решения о покупке и продаже ценных бумаг. Ситуация осложнилась тем, что некоторые публичные компании перестали полностью раскрывать сведения о своей работе.

«Если профессиональный инвестор сможет отфильтровать информацию и понять, какому источнику можно доверять, то начинающим инвесторам это сделать практически невозможно, просто недостаточно опыта. Именно это становится причиной получения негативного опыта, убытков и разочарования в рынке», — сказала Логинова.

В 2023 году объем торгов на Мосбирже вырос на 24% — до 1,3 квадрлн рублей. Сделки на срочном рынке заключили 331 тыс. человек, а на срочном рынке прибавилось 100 тыс. новых инвесторов.