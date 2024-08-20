Налоговый адвокат о реформе в НК-2025: изменения для маркетплейсов и в налоговом мониторинге, новые госпошлины

Налоговая реформа продолжается, и уже начинают вносить изменения в ФЗ № 176-ФЗ. На повестке дня очередные изменения в Налоговый кодекс — не менее масштабные, чем предыдущие. В нашем вебинаре «Поправки в Налоговой реформе-2025: маркетплейсы, пошлины и налоговый мониторинг» рассмотрим новый пакет изменений. Он состоится уже завтра в 11:00 мск!
На вебинаре рассмотрим:
повышение госпошлин (что изменилось, насколько сильно и чем это грозит);
новые налоговые льготы – кому предназначены, как будут работать;
продление особых налоговых полномочий Правительства – на что обратить внимание;
новые права маркетплейсов – почему это важно;
небольшие, но важные изменения в правилах предоставления рассрочки уплаты налога;
единая (упрощенная) декларация физического лица и ее камеральная налоговая проверка;
изменения в части налогового мониторинга;
Спикер — Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.
Ждем вас на вебинаре завтра в 11:00 мск!
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