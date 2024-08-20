Налоговый адвокат о реформе в НК-2025: изменения для маркетплейсов и в налоговом мониторинге, новые госпошлины

Разберитесь во всех изменениях в НК РФ, с которыми будем жить с 2025 года. Эксперт обсудит поправки, которые уже внесли в принятый закон и ответит на ваши вопросы.

Налоговая реформа продолжается, и уже начинают вносить изменения в ФЗ № 176-ФЗ. На повестке дня очередные изменения в Налоговый кодекс — не менее масштабные, чем предыдущие. В нашем вебинаре «Поправки в Налоговой реформе-2025: маркетплейсы, пошлины и налоговый мониторинг» рассмотрим новый пакет изменений. Он состоится уже завтра в 11:00 мск!

На вебинаре рассмотрим:

повышение госпошлин (что изменилось, насколько сильно и чем это грозит);

новые налоговые льготы – кому предназначены, как будут работать;

продление особых налоговых полномочий Правительства – на что обратить внимание;

новые права маркетплейсов – почему это важно;

небольшие, но важные изменения в правилах предоставления рассрочки уплаты налога;

единая (упрощенная) декларация физического лица и ее камеральная налоговая проверка;

изменения в части налогового мониторинга;

Спикер — Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.

Ждем вас на вебинаре завтра в 11:00 мск!