По периоду заявления вычета НДС с аванса суды не всегда согласны друг с другом

Компания заявила вычет с предоплаты не в том периоде, когда у нее возникло право на него, а позже.
В итоге ИФНС доначислила НДС. По ее мнению, правило о 3-летнем периоде вычетов нельзя применить к НДС с предоплаты.
Суды встали на сторону налоговой. Они сослались на письма Минфина и указали, что нельзя перенести вычеты по авансовому НДС на последующие периоды.
Но кассация посчитала иначе — постановление Арбитражного суда Московского округа от 10.06.2024 по делу № А40-130974/2023. Вот его аргументы:
При решении вопроса о праве на вычет нужно установить налоговый период, с которым связано начало течения 3-летнего срока, а также обстоятельства его соблюдения.
В НК нет запрета на применении правила о 3-летнем периоде вычетов с аванса.
В письмах Минфина нет правовых норм или общих правил, которые конкретизируют положения НК. Они не являются нормативно-правовыми актами.
Суды не установили, когда выполнены работы, по которым перечислены авансы. А это имеет существенное значение. Заявлять вычеты с аванса после реализации работ нельзя.
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