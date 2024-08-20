По периоду заявления вычета НДС с аванса суды не всегда согласны друг с другом

Есть свежие примеры налоговых споров, когда кассационная инстанция не согласилась с нижестоящими судами.

Компания заявила вычет с предоплаты не в том периоде, когда у нее возникло право на него, а позже.

В итоге ИФНС доначислила НДС. По ее мнению, правило о 3-летнем периоде вычетов нельзя применить к НДС с предоплаты.

Суды встали на сторону налоговой. Они сослались на письма Минфина и указали, что нельзя перенести вычеты по авансовому НДС на последующие периоды.

Но кассация посчитала иначе — постановление Арбитражного суда Московского округа от 10.06.2024 по делу № А40-130974/2023. Вот его аргументы:

При решении вопроса о праве на вычет нужно установить налоговый период, с которым связано начало течения 3-летнего срока, а также обстоятельства его соблюдения.

В НК нет запрета на применении правила о 3-летнем периоде вычетов с аванса.

В письмах Минфина нет правовых норм или общих правил , которые конкретизируют положения НК. Они не являются нормативно-правовыми актами.

Суды не установили, когда выполнены работы, по которым перечислены авансы. А это имеет существенное значение. Заявлять вычеты с аванса после реализации работ нельзя.