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Государственные ведомства

Новые регионы получат 250 млн рублей на ремонт электросетей

Деньги выделят из резервного фонда правительства. На эти средства новые регионы восстановят больше 528 объектов электросетевого комплекса.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 17.08.2024 № 2228-р, по которому из резервного фонда направят 250 млн рублей на восстановление электросетей в новых регионах.

«С помощью выделенных средств будет закуплено оборудование, материалы и кабельная продукция, необходимые для проведения восстановительных работ. Всего будет восстановлено не менее 528 объектов электросетевого комплекса, поврежденных из‑за непогоды в конце 2023-начале 2024 года», — сказано на сайте кабмина.

Выделенные средства позволят местным властям провести мероприятия по ликвидации аварий и повреждений распределительных электросетей.

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