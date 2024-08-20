Курсовые экспортные пошлины не будут распространяться на газетную и упаковочную бумагу

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 19.08.2024 № 1115 о временном выведении из‑под действия курсовых экспортных пошлин отдельных видов целлюлозно-бумажной продукции.

«До 31 декабря 2024 года включительно действие вывозных таможенных пошлин приостанавливается в отношении газетной бумаги и интерлайнера. Решение позволит сохранить уровень рентабельности предприятий», — сказано на сайте правительства.

Экспортные пошлины действуют с 1 октября 2023 года. Их размер составляет от 4% до 7% в зависимости от курса валюты. Если доллар будет стоить 80 рублей и меньше, пошлина будет равна нулю.