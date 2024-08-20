Как в 2025 году работать с НДС и новыми ставками налога на прибыль

На вебинаре эксперт объяснил, как подготовиться к изменениям по НДС и налогу на прибыль. Видео внутри!

Самые грандиозные изменения по налоговой реформе 2025 года коснулись самых собираемых налогов – НДС и налога на прибыль. Эти изменения касаются всех организаций. Сегодня надо разобраться, что меняется и понять, как будем работать в 2025 году, чтобы перестроить свою работу. Смотрите запись вебинара!

Эксперт затрагивает ключевые темы:

НДС для организаций и ИП на УСН с 2025 года.

Важные изменения по НДС в 2024 году.

Изменения в налоге на прибыль организаций с 2025 года.

Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.