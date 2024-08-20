Средства бизнеса, участвующие в нацпроектах и госпрограммах, будут на особом контроле

Правительство РФ утвердило правила планирования финансового обеспечения национальных проектов и государственных программ за счет внебюджетных источников.

Постановление кабмина от 15.08.2024 № 1093 определяет, что внебюджетными источниками признаются денежные средства юридических и физических лиц, направляемые на цели, соответствующие целям нацпроектов и госпрограмм.

Новые правила позволят обоснованно планировать внебюджетные источники в паспортах нацпроектов и госпрограмм. Это снизит риски неисполнения их финансового обеспечения, считает Минфин.

К таким источникам относятся денежные средства:

участников госпрограмм, ответственных за выполнение соответствующих мероприятий;

госкорпораций, публично-правовых компаний, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля государства превышает 50% , при этом стратегия их развития должна предусматривать соответствующие расходы;

юрлиц, которые получают господдержку, в том числе на основании соглашений о государственно-частном партнерстве, о предоставлении субсидий из федерального бюджета и других;

юрлиц, с которыми подписаны протоколы о согласовании параметров финансового обеспечения нацпроекта, госпрограммы за счет внебюджетных источников;

средства иных юридических и физлиц, участие в финансовом обеспечении нацпроектов и госпрограмм которых оценивается на основании соответствующих методик, предусматривающих такое участие.

Внебюджетные источники будут отражаться в соответствующем реестре в системе «Электронный бюджет» с детализацией по юридическим лицам.

Регламент вступит в силу с 24 августа 2024 года.