Минтруд: свое дело начали более 40% тех, кто заключил соцконтракт

За семь месяцев 2024 года заключены 130,8 тыс. социальных контрактов с общим охватом 358,6 тыс. человек.

Чуть более 60% соцконтрактов заключены семьями с детьми (79,8 тыс. контрактов за 7 месяцев 2024 года), в том числе порядка 20% или 26,2 тыс. многодетными.

42,6% тех, кто заключил контракты в 2024 году, решили начать свое дело.

«Заключение социальных контрактов позволило начать свое дело 55,7 тысячам граждан. Порядка 15 тыс. из них выбрали индустрию красоты (26,9% из всех, кто использовал соцконтракт для старта бизнеса), 5,6 тыс. или 10,1% открыли производство. Еще 3,6 тыс. или 6,4% ведут строительные работы и услуги», - рассказала первый заместитель министра труда и соцзащиты Ольга Баталина.

16,8 тыс. предпочли заниматься развитием личных подсобных хозяйств. При этом большая часть из них – 11,2 тыс. или 66,5% – выбрала животноводство. Еще чуть более 2,6 тыс. займутся разведением домашней птицы.

С 2024 года предоставление социального контракта переведено на принципы социального казначейства. Обратиться за помощью можно через Госуслуги.

С помощью соцконтракта можно преодолеть трудную жизненную ситуацию, найти работу, открыть свое дело или развивать ЛПХ.