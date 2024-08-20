Сбер возобновит выдачу IT-ипотеки

С 21 августа 2024 года Сбербанк возобновит выдачу кредитов по программе «Ипотека для ИТ».

Минимальная ставка составит 6% с первоначальным взносом от 20,1% от стоимости жилья. На таких условиях в ипотеку можно взять до 9 млн рублей. Если нужно больше, банк предоставит до 18 млн рублей. В таком случае все, что сверх лимита в 9 млн, будет выдано по рыночной процентной ставке.

«По программе можно купить готовое или строящееся жилье в новостройке, участок с жилым домом у юрлица или ИП, земельный участок для дальнейшего строительства жилого дома, а также построить жилой дом по договору подряда с юрлицом или ИП», — сказано на сайте банка.

Чтобы получить IT-ипотеку, специалист должен работать в аккредитованной компании из сферы информационных технологий, которая получает налоговые льготы. Возраст заемщика на момент подписания договора — до 50 лет включительно.

По программе нельзя приобрести долю, комнату, апартаменты, квартиру на вторичном рынке и недвижимость по договору уступки прав требований. Кроме того, льготная ставка не будет доступна при покупке жилья в Москве и в Санкт-Петербурге.