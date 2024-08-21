Как наладить работу с Китаем: от поиска поставщика до расчетов в условиях санкций

Китай сейчас является одним из главных поставщиков импортных товаров на российский рынок. Также китайские предприниматели славятся тем, что могут сделать любой товар, любого качества и в любом количестве.
Однако есть много негативных отзывов по работе с Китаем, а также сложности в оплате. Именно поэтому надо подробнее разобраться, как сейчас можно работать с Китаем и какие есть подводные камни. Узнайте больше на вебинаре «ВЭД: работа с Китаем для бухгалтеров и директоров». Он состоится уже завтра в 15:00 мск!
На вебинаре разберем:
Как найти поставщика в Китае.
Как найти покупателя в России.
Сколько денег нужно для старта.
Надо ли учить китайский язык.
Как выявить мошенников.
С каких товаров можно начать.
Как начать без денег.
Как правильно составить импортно-экспортный контракт.
Как проходить таможни Китая и РФ.
Спикер — Анна Фомичева, сооснователь платформы DIGITAL VED, Президент Ассоциации Операторов Параллельного Импорта, Вице-президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), Председатель комитета ВЭД.
Ждем вас на вебинаре завтра в 15:00 мск!
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