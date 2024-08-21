Как наладить работу с Китаем: от поиска поставщика до расчетов в условиях санкций

Оборот торговли с Китаем увеличивается с каждым днем. Однако тут есть много нюансов по поиску добросовестного поставщика, по поставке, оплате товаров и т. д. Разберитесь, как работать с Китаем.

Китай сейчас является одним из главных поставщиков импортных товаров на российский рынок. Также китайские предприниматели славятся тем, что могут сделать любой товар, любого качества и в любом количестве.

Однако есть много негативных отзывов по работе с Китаем, а также сложности в оплате. Именно поэтому надо подробнее разобраться, как сейчас можно работать с Китаем и какие есть подводные камни. Узнайте больше на вебинаре «ВЭД: работа с Китаем для бухгалтеров и директоров». Он состоится уже завтра в 15:00 мск!

На вебинаре разберем:

Как найти поставщика в Китае.

Как найти покупателя в России.

Сколько денег нужно для старта.

Надо ли учить китайский язык.

Как выявить мошенников.

С каких товаров можно начать.

Как начать без денег.

Как правильно составить импортно-экспортный контракт.

Как проходить таможни Китая и РФ.

Спикер — Анна Фомичева, сооснователь платформы DIGITAL VED, Президент Ассоциации Операторов Параллельного Импорта, Вице-президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), Председатель комитета ВЭД.

Ждем вас на вебинаре завтра в 15:00 мск!